Ucraina, gli 007 inglesi: 'La Russia ha messo in campo armi e mezzi vecchi e vulnerabili' (Di venerdì 27 maggio 2022) armi vecchie e desuete, è questa l'accusa che gli 007 del Regno Unito hanno lanciato verso la Russia. Mosca, infatti, avrebbe spostato nell'Ucraina meridionale carri armati T - 62 di 50 anni fa, mezzi ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022)e e desuete, è questa l'accusa che gli 007 del Regno Unito hanno lanciato verso la. Mosca, infatti, avrebbe spostato nell'meridionale carri armati T - 62 di 50 anni fa,...

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il servizio di intelligence ucraino ha pubblicato su Telegram un'intercettazione audio in cui un militare… - francescade54 : RT @flayawa: Gli Stati Uniti agiscono con un preciso interesse: In #Ucraina per controllare i flussi di gas e prendersi una fetta della tor… - Nicolet84520681 : RT @flayawa: Gli Stati Uniti agiscono con un preciso interesse: In #Ucraina per controllare i flussi di gas e prendersi una fetta della tor… -