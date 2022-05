Ucraina: 10 morti e 35 feriti in attacchi a Dnipro (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Dieci persone sono state uccise e circa 35 ferite a seguito di attacchi missilistici russi contro una base della Guardia Nazionale nel distretto di Dnipro, secondo il capo del Centro di difesa territoriale, Hennadiy Korban che aggiunge che nella notte tre missili sono stati lanciati dalla regione russa di Rostov. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Dieci persone sono state uccise e circa 35 ferite a seguito dimissilistici russi contro una base della Guardia Nazionale nel distretto di, secondo il capo del Centro di difesa territoriale, Hennadiy Korban che aggiunge che nella notte tre missili sono stati lanciati dalla regione russa di Rostov.

