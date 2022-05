“Tutto già stabilito”. Alessia Marcuzzi, la sua vita cambia. E lo fa in modo inaspettato (Di venerdì 27 maggio 2022) Alessia Marcuzzi verso un nuovo programma. La bomba è stata sganciata in queste ore ed è davvero clamorosa. Da un po’ di tempo non si stava più parlando del suo futuro in televisione, ma all’improvviso è arrivata un’esclusiva pazzesca che cambia davvero Tutto. Ovviamente si attende come sempre l’ufficialità, che ancora non è arrivata, ma la voce è veramente insistente e sta circolando con grande forza. I telespettatori sono molto incuriositi da questo evolversi della situazione. Prima di dirvi Tutto sul possibile suo nuovo programma, su Alessia Marcuzzi si era soffermato Maurizio Costanzo recentemente: “Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro. Di sicuro lei manca tanto alla Televisione italiana, anche perché è uno dei volti più ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)verso un nuovo programma. La bomba è stata sganciata in queste ore ed è davvero clamorosa. Da un po’ di tempo non si stava più parlando del suo futuro in televisione, ma all’improvviso è arrivata un’esclusiva pazzesca chedavvero. Ovviamente si attende come sempre l’ufficialità, che ancora non è arrivata, ma la voce è veramente insistente e sta circolando con grande forza. I telespettatori sono molto incuriositi da questo evolversi della situazione. Prima di dirvisul possibile suo nuovo programma, susi era soffermato Maurizio Costanzo recentemente: “Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro. Di sicuro lei manca tanto alla Televisione italiana, anche perché è uno dei volti più ...

