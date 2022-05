Tutti per Farfalle di Michele Merlo ad Amici: da Maria a Luigi Strangis ed Alex, l’invito ai fan (Di venerdì 27 maggio 2022) Esce oggi Farfalle di Michele Merlo, il primo singolo postumo del cantautore scomparso un anno fa. Tra qualche giorno sarà trascorso esattamente un anno dal suo addio a questa vita a causa di una leucemia fulminante e verrà ricordato attraverso un evento a Rosà. Oggi i fan possono ascoltare uno dei brani su cui stava lavorando nel momento in cui si è spento. Si intitola Farfalle e dal 27 maggio è disponibile ovunque. “Ti ascolteremo sempre Mike”, scrive sui social il programma Amici di Maria De Filippi, condividendo l’immagine di copertina che vi mostriamo in apertura di questo articolo. La redazione e la produzione del talent show, e la stessa Maria De Filippi, supportano il rilascio del nuovo brano ma tra i commenti emerge l’amarezza che non sia stato valorizzato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Esce oggidi, il primo singolo postumo del cantautore scomparso un anno fa. Tra qualche giorno sarà trascorso esattamente un anno dal suo addio a questa vita a causa di una leucemia fulminante e verrà ricordato attraverso un evento a Rosà. Oggi i fan possono ascoltare uno dei brani su cui stava lavorando nel momento in cui si è spento. Si intitolae dal 27 maggio è disponibile ovunque. “Ti ascolteremo sempre Mike”, scrive sui social il programmadiDe Filippi, condividendo l’immagine di copertina che vi mostriamo in apertura di questo articolo. La redazione e la produzione del talent show, e la stessaDe Filippi, supportano il rilascio del nuovo brano ma tra i commenti emerge l’amarezza che non sia stato valorizzato ...

