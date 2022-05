(Di venerdì 27 maggio 2022) ... hanno accettato di rispondere (un centinaio, alcuni in forma anonima) al questionario on - line preparato col settimanale Gazzetta d'Alba o hanno riflettuto nell'ambito dell'associazionismo ...

Advertising

Famiglia Cristiana

La diocesi di Sulmona ha messo a punto un gioco dell'oca ispirato al. La diocesi di Gubbio ha attivato un vocal box al quale inviare, via WhatsApp, messaggi audio di due minuti al massimo'. ......e la guerra in Ucraina che in qualche modo ha anche coinvolto tutti noi " avevo paura che il... Il babbo è stanco, la mamma c'ha i suoi problemi e a scuolai maestri e nella Chiesa ... Sinodo, parlano i protagonisti: «Così sogniamo una Chiesa camper» Durante l'assemblea in corso a Roma, le prime dichiarazioni del neopresidente, che ha ringraziato il Papa, i vescovi e i suoi predecessori, parlando di collegialità e sinodalità ...L’appellativo di “vescovo di strada” forse è nato allora, all’inizio dell’era di Francesco. Che poi lo ha fatto cardinale e arcivescovo di Bologna ...