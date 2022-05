Si prepara il caffè e crolla a terra sotto gli occhi del figlio: morto agente Polfer (Di venerdì 27 maggio 2022) È morto fra le braccia del figlio in casa, martedì 24 maggio, a Budoia (Pordenone), il poliziotto in congedo Luigi Pepe . Un malore improvviso lo ha stroncato a soli 61 anni mentre preparava il caffé ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) Èfra le braccia delin casa, martedì 24 maggio, a Budoia (Pordenone), il poliziotto in congedo Luigi Pepe . Un malore improvviso lo ha stroncato a soli 61 anni mentreva il caffé ...

Advertising

QuotidianPost : Mousse al caffè: ecco la ricetta facilissima che si prepara in 3 minuti - Gazzettino : Si prepara il caffè e crolla a terra sotto gli occhi del figlio: agente della Polfer muore a 61 anni - Vale22046 : RT @Valter14032653: @Emili31842148 @matitesbagliate @vandina1954 @UnTemaAlGiorno @eli57912974 Brava Emili, se sei abbastanza in palla?? prep… - ayoooitspaola : comunque adesso so dire come si prepara un caffè in inglese. its cliar?? - sandrobah : @Ba1974Ba Prepara il caffè -