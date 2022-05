Perché a Miami distruggono i CD di Laura Pausini, l’assurda protesta: “Castrista e comunista” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Laura Pausini Castrista e comunista”, recitano gli striscioni contro la cantante. A Miami si distruggono i CD di Laura Pausini con un rullo. Il motivo? Non ha nulla a che fare con la musica piuttosto con un episodio ormai datato, emerso solo di recente, che ha scatenato l’indignazione degli esuli cubani a Miami. Si distruggono CD di Laura Pausini attraverso l’uso di un rullo schiacciasassi, foto e video raggiungono i social a testimonianza della protesta e da un lato all’altro del mondo ci si chiede il motivo. Lei, amatissima in Italia e all’estero, è molto apprezzata sia a Cuba che a Miami, dove si sarebbe dovuta esibire giorni fa ma è stata poi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) “”, recitano gli striscioni contro la cantante. Asii CD dicon un rullo. Il motivo? Non ha nulla a che fare con la musica piuttosto con un episodio ormai datato, emerso solo di recente, che ha scatenato l’indignazione degli esuli cubani a. SiCD diattraverso l’uso di un rullo schiacciasassi, foto e video raggiungono i social a testimonianza dellae da un lato all’altro del mondo ci si chiede il motivo. Lei, amatissima in Italia e all’estero, è molto apprezzata sia a Cuba che a, dove si sarebbe dovuta esibire giorni fa ma è stata poi ...

