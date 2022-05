Parma, c’è l’accordo con Pecchia. Ma Ribalta si dimette (Di venerdì 27 maggio 2022) Giornata convulsa in casa Parma: da un lato c’è l’accordo verbale con Pecchia, dall’altro il Direttore Ribalta verso le dimissioni Con ogni probabilità sarà Fabio Pecchia il prossimo allenatore del Parma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’ex Cremonese avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club ducale che, nel frattempo, perderà verosimilmente Javier Ribalta. Come anticipato da Parma Today, il Managing Director Sport rassegnerà le proprie dimissioni per differenti vedute con la società. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Giornata convulsa in casa: da un lato c’èverbale con, dall’altro il Direttoreverso le dimissioni Con ogni probabilità sarà Fabioil prossimo allenatore del. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’ex Cremonese avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club ducale che, nel frattempo, perderà verosimilmente Javier. Come anticipato daToday, il Managing Director Sport rassegnerà le proprie dimissioni per differenti vedute con la società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

adaatep : RT @1913parmacalcio: La gioia, l'emozione per un traguardo sudato e raggiunto: la festa delle nostre ragazze, promosse in #SerieC! ?????? Gua… - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: #Verona: in corsa c’è anche Pippo #Inzaghi. #Benevento: #Pecchia (che piace al #Parma) candidato forte con #FilippoFusc… - VentagliP : RT @gandinirozzi: ...giglio giallo... nell'oasi naturale Parma morta, dove il torrente Parma si getta nel Po,c'è un mondo di fiori nei qual… - Paola_Glmnn : RT @gandinirozzi: ...giglio giallo... nell'oasi naturale Parma morta, dove il torrente Parma si getta nel Po,c'è un mondo di fiori nei qual… - gandinirozzi : ...giglio giallo... nell'oasi naturale Parma morta, dove il torrente Parma si getta nel Po,c'è un mondo di fiori ne… -