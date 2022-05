No! L’autore della sparatoria in una scuola in Texas Salvador Ramos non è transgender (Di venerdì 27 maggio 2022) Si è diffusa la notizia che che Salvador Ramos, il diciottenne autore della strage alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, nella quale sono morte 22 persone, lui compreso, sia transgender: l’utente di Reddit, Apprehensive Ad 995. Il fraintendimento ha colpito anche Il Messaggero, che aveva pubblicato una sua foto assieme a quelle di Ramos. Apprehensive e Ramos, però, non sono la stessa persona. Per chi ha fretta: Salvador Ramos non è l’utente di Reddit in questione A prova di ciò Apprehensive ha pubblicato ieri, 25 maggio, una foto sul suo profilo Reddit, che dimostra che lei non è il killer, dato che Ramos è morto il 24 maggio, giorno della sparatoria. Analisi Di ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Si è diffusa la notizia che che, il diciottenne autorestrage alla Robb Elementary School di Uvalde, in, nella quale sono morte 22 persone, lui compreso, sia: l’utente di Reddit, Apprehensive Ad 995. Il fraintendimento ha colpito anche Il Messaggero, che aveva pubblicato una sua foto assieme a quelle di. Apprehensive e, però, non sono la stessa persona. Per chi ha fretta:non è l’utente di Reddit in questione A prova di ciò Apprehensive ha pubblicato ieri, 25 maggio, una foto sul suo profilo Reddit, che dimostra che lei non è il killer, dato cheè morto il 24 maggio, giorno. Analisi Di ...

