No, I Simpson non hanno previsto l’epidemia di vaiolo delle scimmie (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 25 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate due immagini, una di seguito all’altra, tratte dalla serie animata “The Simpson”: nella prima si vede Homer Simpson, protagonista della serie, seduto sul divano insieme a una scimmia; la seconda mostra Homer ricoperto di bolle rosse su tutto il corpo. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ops….. Hahaha tutto previsto e deciso? Oppure un susseguirsi di coincidenze Ma saranno i Simpson ad ispirarsi ai piani di qualche psicopatico plenipoteri oppure sono i plenipoteri ad ispirarsi ai Simpson? Della serie prima l uovo o la gallina ci fu?? Tic tac». Secondo l’autore del post, I Simpson avrebbe quindi previsto i recenti focolai di vaiolo ... Leggi su facta.news (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 25 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate due immagini, una di seguito all’altra, tratte dalla serie animata “The”: nella prima si vede Homer, protagonista della serie, seduto sul divano insieme a una scimmia; la seconda mostra Homer ricoperto di bolle rosse su tutto il corpo. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ops….. Hahaha tuttoe deciso? Oppure un susseguirsi di coincidenze Ma saranno iad ispirarsi ai piani di qualche psicopatico plenipoteri oppure sono i plenipoteri ad ispirarsi ai? Della serie prima l uovo o la gallina ci fu?? Tic tac». Secondo l’autore del post, Iavrebbe quindii recenti focolai di...

