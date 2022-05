(Di venerdì 27 maggio 2022) la giovane stava andando a lavorare quando il 19 enne, egiziano irregolare in Italia, l'ha seguita all'interno dello scalo ferroviario aggredendola L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Monza: migrante clandestino arrestato a Monza, accusato di violenza sessuale su una ragazza -

Firenze Post

la giovane stava andando a lavorare quando il 19 enne, egiziano irregolare in Italia, l'ha seguita all'interno dello scalo ferroviario aggredendola ...Classe 1990 di 185 cm di Galatina (LE), Marco torna in Puglia dopo tre anni a Vibo Valentia. Aveva iniziato la sua carriera ad Ugento, Taviano e Gioia del Colle, per poi migrare a Gela, Genova, Molfet ...