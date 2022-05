Milan, senti Buffa: “Tutte hanno fatto di tutto per perdere lo scudetto” (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo scudetto vinto da parte del Milan ha messo a tacere molti opinionisti sportivi, ma non Federico Buffa, che ha così parlato della vittoria. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Lovinto da parte delha messo a tacere molti opinionisti sportivi, ma non Federico, che ha così parlato della vittoria.

Advertising

infoitsport : Milan, senti Leao: “Ho 2 anni di contratto, mi sento a casa. Voci sul Real…” - Frances54325203 : RT @_schiaffino__: @AscioneMauri che ad oggi sono quelli che lo hanno portato al Milan. Disattivati che fai più bella figura senti a me - mgpg07 : RT @_schiaffino__: @AscioneMauri che ad oggi sono quelli che lo hanno portato al Milan. Disattivati che fai più bella figura senti a me - _schiaffino__ : @AscioneMauri che ad oggi sono quelli che lo hanno portato al Milan. Disattivati che fai più bella figura senti a me - LucaNunziata2 : Senti Gerry Vaginale oggi alzi la cornetta, chiami Paolo scusandoti e prostrandoti per il disturbo e gli fai fare del Milan ciò che vuole -