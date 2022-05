M5S, Ferrara-Diaco: spiagge, Falconi dice no a presenza cani (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Vuoi andare in spiaggia col tuo cane? Il Pd dice no! La maggioranza del Municipio X aveva promesso di fare ben due baubeach dedicate ai migliori amici dell’uomo. Ma come c’era da aspettarsi da Falconi, siamo a diverse settimane dall’inizio della stagione e non ne è stata realizzata neanche una.” “E non sono solo in ritardo, sono pure fuori dalle previsioni di legge! Intanto i romani e i loro amici a quattro zampe, col caldo che sta facendo in città, non sanno dove andare a godersi un po’ di mare. Falconi è completamente al palo, anzi, al guinzaglio”. Così in un comunicato Paolo Ferrara e Daniele Diaco, consiglieri del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Vuoi andare in spiaggia col tuo cane? Il Pdno! La maggioranza del Municipio X aveva promesso di fare ben due baubeach dedicate ai migliori amici dell’uomo. Ma come c’era da aspettarsi da, siamo a diverse settimane dall’inizio della stagione e non ne è stata realizzata neanche una.” “E non sono solo in ritardo, sono pure fuori dalle previsioni di legge! Intanto i romani e i loro amici a quattro zampe, col caldo che sta facendo in città, non sanno dove andare a godersi un po’ di mare.è completamente al palo, anzi, al guinzaglio”. Così in un comunicato Paoloe Daniele, consiglieri del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina. (Agenzia Dire)

