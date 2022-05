Lucia uccisa e fatta a pezzi | fermata sua figlia Rosa | alle due sorelle diceva che era in una RSA

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si sono da subito concentrate su di lei le attenzioni degli inquirenti. Le indagini hanno subito acceso la luce su una delle tre figlie diCipriano, quella che di solito si prendeva cura di lei. E la notizia dell’ultima ora è che la donna,, è stata. Avrebbe ucciso lei sua madre. Queste le ultime notizie dopo che nella tarda serata di ieri a Melzo, vicino Milano, la più piccola delle tre figlie di, era entrata in casa con le forze dell’ordine per avere notizie di sua madre e aveva trovato il suo cadavere nella vasca da bagno, in avanzato stato di decomposizione. La donna potrebbe esser statada diverso tempo. Pare ci fossero sul corpo anche dei segni di tagli, come se l’assassino o l’assassina, avesse cercato di fare ail cadavere, senza ...

Advertising

ilriformista : Il cadavere di Lucia Cipriano trovato dopo settimane nella vasca da bagno, fatto a pezzi: dopo l’interrogatorio nel… - zazoomblog : Uccisa e fatta a pezzi nella vasca da bagno: il giallo di Lucia Cipriano - #Uccisa #fatta #pezzi #nella #vasca… - ParliamoDiNews : Omicidio Melzo (Milano): Lucia Cipriano uccisa e fatta a pezzi #omicidi #27maggio - Piergiulio58 : Melzo: anziana uccisa e fatta a pezzi: il corpo era nella vasca da bagno, fatto a pezzi e in evidente stato di deco… - Gazzettino : Addio Lucia, nota #gioielliera uccisa dal cancro a 62 anni -

E' stata fermata la figlia 58enne diCipriano, l'anziana di 84 anni che ieri è stata trovata fatta a pezzi - in stato di ... Anzianae fatta a pezzi a Melzo, fermata una delle tre figlie A ...Cipriano, 84 anni, era stata trovata ieri 26 maggio nella sua vasca da bagno, decapitata e con il corpo in parte sezionato. Secondo gli inquirenti, l'omicida aveva tentato in quel modo di far ...C'è la svolta. Rosa Fabbiano, la figlia 58enne di Lucia Cipriano, è stata fermata per l'omicidio della madre a Melzo. La donna, residente a Mediglia, avrebbe prima ucciso e poi fatto a pezzi il cadave ...La 58enne è accusata di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. La madre Lucia Cipriano, 84 anni, è stata trovata morta dopo settimane ...