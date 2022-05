Logo Juve sulla testa dei figli | denunciare per maltrattamenti

Advertising

... che è stato denunciato dalla ex moglie per aver portato i due figli, di 6 e 8 anni, dal parrucchiere per fargli fare un taglio di capelli con impresso sulla nuca ildella. Come riporta il ...Il contenuto più performante è un video "sponsor" dove il rapper scherzosamente disegna ildel ... Martina Rosucci in partnership con Adidas sponsorizza la nuova quarta maglia della. Infine, ... Fa scolpire il logo della Juve sulla testa dei figli: 45enne indagato per maltrattamenti Un uomo ha fatto incidere dal barbiere il logo della Juve sulla testa dei figli, per il padre arriva l’accusa di maltrattamenti. L’uomo è stato denunciato dall’ex moglie dopo che i due bambini di 6 e ...A man is being sued by his ex-wife for ‘mistreatment’ of their children because he got the Juventus logo etched into their hair.