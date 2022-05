Kate Moss testimonia a favore di Johnny Depp e smentisce le accuse di Amber Heard (Di venerdì 27 maggio 2022) La top model Kate Moss contesta le dichiarazioni fatte dall’attrice HAmber Heard sul proprio conto. La testimonianza di Kate Moss al processo tra Johnny Depp e Amber Heard è durata meno di due minuti, ma è stata fondamentale per fare luce su un punto oscuro sollevato dall’attrice durante una delle sue deposizioni. L’ex compagna di Leggi su people24.myblog (Di venerdì 27 maggio 2022) La top modelcontesta le dichiarazioni fatte dall’attrice Hsul proprio conto. Lanza dial processo traè durata meno di due minuti, ma è stata fondamentale per fare luce su un punto oscuro sollevato dall’attrice durante una delle sue deposizioni. L’ex compagna di

micaleafacchini : RT @gio_xi: Amber Heard dice di aver pensato a Kate Moss quando per la prima volta è stata picchiata, ha pensato a quando lei è stata getta… - gio_xi : Amber Heard dice di aver pensato a Kate Moss quando per la prima volta è stata picchiata, ha pensato a quando lei è… - _Vans___ : RT @Paola58240869: #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppVsAmberHeard Non sapevo che a Kate Moss servissero 15 minuti di fama. ?????????? - mattino5 : Processo Depp-Heard, la guerra tra i due attori continua. Viene chiamata a testimoniare anche la ex fidanzata di D… - CEOfLostCauses : Un ragazzo sotto la confessione di Kate Moss ha scritto “non ho mai visto un uomo come Johnny con così tante ex fid… -