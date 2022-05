GP Italia, Martin rallentato dal fisico: "Dovrò operarmi dopo Barcellona" - News (Di venerdì 27 maggio 2022) Non c'è pace per Jorge Martin in questa prima parte di stagione: dopo un avvio segnato da numerose cadute, il portacolori del team Pramac deve ora fare i conti con il tunnel carpale . dopo aver chiuso ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) Non c'è pace per Jorgein questa prima parte di stagione:un avvio segnato da numerose cadute, il portacolori del team Pramac deve ora fare i conti con il tunnel carpale .aver chiuso ...

Advertising

motosprint : #MotoGP #ItalianGP Non c'è pace per #Martin, penultima #Ducati nel venerdì del #Mugello ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Martin (Ducati Pramac): 'Non mi trovo, serve nuovo setup' #SkyNBA #NBA - SkySportMotoGP : MotoGP, Martin (Ducati Pramac): 'Non mi trovo, serve nuovo setup' #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : MotoGP, Martin (Ducati Pramac): 'Non mi trovo, serve nuovo setup': Il pilota spagnolo al Mugello chiude le prime du… - martin_side : ?? Per l'UE (e l’Italia) la #sovranitàdigitale è ancora lontana. Una interessante panoramica sullo status quo del co… -