Generali, perché Caltagirone si è dimesso dal cda e cosa succede ora - Il titolo soffre in Borsa (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo lo scontro pre-assemblea e la conferma del ceo Donnet, nuovo capitolo nella partita sul colosso assicurativo. Neri, Costamagna e Cirinà per la sostituzione Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo lo scontro pre-assemblea e la conferma del ceo Donnet, nuovo capitolo nella partita sul colosso assicurativo. Neri, Costamagna e Cirinà per la sostituzione

Advertising

marzia26282324 : RT @liliaragnar: ??Non posso dirvi di piu' al momento,ma pare che a Kiev dei generali vogliano far saltare Zelensky visto che ha anche mess… - MatteoBosso92 : @davids924 @ZelenskyyUa Ah perché invece la presa di Kyiv e Kharkiv è riuscita benissimo, vero? Conquistare un terr… - 2rMarzia : RT @liliaragnar: ??Non posso dirvi di piu' al momento,ma pare che a Kiev dei generali vogliano far saltare Zelensky visto che ha anche mess… - erdario81 : @gspazianitesta Così avremo la terza norma regionale del lazio sul turismo colpita dalla magistratura. Questo succe… - gianfrsavin : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa perché non destituite i generali disfattisti al servizio della propaganda russa (Mini,… -