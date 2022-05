(Di venerdì 27 maggio 2022) Durante i giorni precedenti, i social network erano stati investiti da numerosi rumor riguardoprossima conduzione di X. Il ruolo svolto da Ludovico Tersigni, considerando anche gli ascolti poco promettenti, non ha convinto i vertici Sky Uno. Il talent Show, questa volta, tornerà con una donna al timone. Si tratta di, diventata famosa proprio grazie al programma che condurrà. Abbonati a Sky per assistereprossima edizione di X! Xcambia conduttore: il timone passa aQuest’anno si è deciso di rinnovare completamente X. I vecchi giudici, infatti, hanno lasciato il posto a nuove personalità e anche Ludovico Tersigni non sarà presente. A ...

trash_italiano : Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe essere il cast di #XF2022 ?? GIUDICI: F… - IlContiAndrea : Secondo TvZoom il quarto giudice sarà #Rkomi mentre alla conduzione sicuramente ci sarà una donna: Victoria Cabello… - tuttopuntotv : Francesca Michielin alla guida di X Factor: arriva la conferma ufficiale #XFactor2022 #FrancescaMichelin - inf3109 : ?Distratto di Francesca Michielin, da #SoundHound - lillygvr : @XFactor_Italia Adesso annunciate Francesca Michielin grazie!!! -

... anche se, sempre gli stessi rumors che hanno anticipato i nomi di tutti e quattro i giudici (gli altri sono Fedez, Ambra e Dargen D'Amico), danno per certa la scelta di. Per ...... showman e comici come Alessandro Cattelan, Fiorello, Frank Matano e Valerio Lundini ; e ancora, del mondo della musica con Andrea Bocelli, Jovanotti, Calcutta,ed Ermal ...Grandi novità in casa X Factor. Pare proprio che Ludovico Tersigni sia stato fatto fuori dallo show. Il conduttore potrebbe essere sostituito ...Dopo l’omonimo album d’esordio del 2015 e a quattro anni dall’uscita del loro secondo album Volevo Fare Bene, prodotto da Andrea Marmorini, la band fiorentina La Notte torna con un nuovo singolo intio ...