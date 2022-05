F1 | Hamilton salvo | l’esenzione sul divieto di gioielli prolungata fino a giugno

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) Può sorridere Lewis. La FIA ha esteso le esenzioni per l’utilizzo die piercing e i piloti di Formula 1 possono dunque continuare a indossarli nelle loro vetture almenoalla fine di, così da consentire lo svolgimento di ulteriori colloqui come riportato da Autosport.com. Inizialmente il permesso doveva essere concesso solo a Miami e in Spagna, la proroga sarà valida anche per le prossime tre gare a Monaco, Azerbaigian e Canada. Nei giorni scorsi si parlava persino di un“a rischio squalifica“ per via del suo piercing. L’inglese in precedenza aveva giudicato l’inasprimento delle regole sull’abbigliamento come “non necessario” e sinonimo di “un passo indietro”. SportFace.