“È tutta la mamma” Raimondo Todaro e Francesca Tocca | che sorpresa | con la figlia Jasmine

Raimondo Todaro, Francesca Tocca e la figlia Jasmine. Tutti e tre insieme i ballerini di Amici con la piccola di casa in una foto che sta facendo il pieno di like. Una foto tutt'altro che scontata dopo che tra i due c'era stata una crisi e addirittura un allontanamento. A parlarne era stato lo stesso ballerino che, dopo l'esperienza a "Ballando con le stelle", ha accettato la proposta di Maria De Filippi ritrovando proprio la moglie Francesca. "Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent'anni, è assolutamente normale – le parole di Raimondo Todaro – Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro". Non solo, giusto poco tempo fa, il ballerino affermava:

