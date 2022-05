De Mita | folla record per i funerali | strade transennate e maxischermo

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Ciriaco De Mita, tantissimi ai funerali: transenne per la folla e maxischermo - fisco24_info : De Mita: folla per i funerali, transenne e maxischermo: Cattedrale insufficiente, tanti rappresentanti della politi… -

In tanti stanno giungendo a Nusco per i funerali di Ciriaco De, che saranno celebrati alle 18.30 dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. La maggior parte dei presenti però non potrà accedere alla piccola cattedrale di Nusco: la strada d'...Fra gli altri hanno reso omaggio allo statista Dc la vedova e la figlia di Biagio Agnes , originario dell'avellinese come De. Ladi cronisti è stata tenuta a distanza. All'interno della ...In tanti stanno giungendo a Nusco per i funerali di Ciriaco De Mita, che saranno celebrati alle 18.30 dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. La maggior parte dei presenti però non p ...Il capo dello Stato arriva direttamente in chiesa a Nusco dopo aver incontrato a Napoli il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune ...