Auto contro cinghiale Muore 17enne alla guida - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 27 maggio 2022) Volevano farsi un giro in Auto e provare l'ebbrezza di correre sulla provinciale nonostante i divieti dei genitori e quelli normativi, ma hanno incrociato un cinghiale che attraversava la carreggiata ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Volevano farsi un giro ine provare l'ebbrezza di correre sulla provinciale nonostante i divieti dei genitori e quelli normativi, ma hanno incrociato unche attraversava la carreggiata ...

Advertising

anna_boggero : RT @Aulereb: @SignorErnesto @marcotravaglio @DinoGiarrusso La parte migliore è che Parsi non ha detto niente di che, ma ha usato la logica… - infoitinterno : Silvi, schianto sul lungomare: in scooter contro un'auto, morto albergatore - infoitinterno : Auto contro furgone sulla Noha-Galatina, perde la vita 81enne Galatone - infoitinterno : Tragedia in Campania: auto si schianta contro un cinghiale, muore 18enne - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Guidava l'auto senza patente e senza consenso dei genitori il 17enne morto nella notte in seguito ad un incidente lungo l… -