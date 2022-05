Andy Fletcher: addio allo storico tastierista dei Depeche Mode (Di venerdì 27 maggio 2022) Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode è morto, all’età di 61 anni. A darne l’annuncio, sui social, è stata proprio la sua band. Andy Fletcher: è morto lo storico tastierista dei Depeche Mode “Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher – si legge nel messaggio -. Fletch aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)deiè morto, all’età di 61 anni. A darne l’annuncio, sui social, è stata proprio la sua band.: è morto lodei“Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band‘Fletch’– si legge nel messaggio -. Fletch aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento ...

