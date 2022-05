Al via la rimozione delle ecoballe da Toppa Infuocata

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'I russi hanno completato la rimozione delle macerie del teatro di Mariupol bombardato a marzo, portando… - DaNotizie : La Lituania vuole formare una coalizione internazionale. Obiettivo: rimozione del blocco portuale a Odessa… - amsa_spa : @A_5170 Ciao, grazie per la segnalazione. Ti confermiamo che siamo intervenuti per la rimozione dei rifiuti abbando… - ilgiustomondo : RT @ilgiustomondo: Rimozione manifesti antiabortisti a Torino - Firma la petizione! - ilgiustomondo : Rimozione manifesti antiabortisti a Torino - Firma la petizione! -

Leggilanotizia

Questi i principali: dalle ore 14 alle ore 20 divieto di sosta conforzata in piazza della Trinità, e dalle ore 15 fino a cessata necessità anche inCairoli e inSS. Maria ......DEL GUADO eBUOZZI BRUNO;MICHELANGELO , per intervento per ricollegamento tubo allaccio fognatura dalle 9 alle 18.30 di lunedì 30 maggio, istituzione di: divieto di sosta con... Vascomania, cambiano viabilità, parcheggi, zone rimozione Sono previste modifiche alla viabilità per lo svolgimento dei Dialoghi di Pistoia. Per permettere l’allestimento della manifestazione, in via Filippo Pacini (nel tratto da via Buonfanti alla Ripa del ...A partire dalle 18 di sabato 28 fino alle 24 di domenica 29 maggio è programmato il divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli su Via XXV Aprile, a Torre San Severo, per lo ...