?Gara di Robotica al Villaggio dei Ragazzi | trionfa l’I C Luigi Settembrini

Advertising

PupiaTv : Maddaloni, gara di robotica al Villaggio dei Ragazzi: trionfa l’IC “Luigi Settembrini” - vnewsita : Gara di #Robotica al #VillaggiodeiRagazzi di #Maddaloni: trionfa l' I.C. Luigi Settembrini -

CataniaToday

...alle attività didell'Opera. I concorrenti si sono sfidate a colpi di alta tecnologia, in virtù anche di una fase impegnativa di training svoltasi in orario extra scolastico, nelladi ...... avrà luogo il Torneo di'RoboCup Villaggio' per gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale e per gli allievi delle Scuole secondarie di I grado di Maddaloni. Promotore della... Cannizzarobot: la gara di robotica dell’Istituto Cannizzaro I concorrenti si sono sfidate a colpi di alta tecnologia, in virtù anche di una fase impegnativa di training svoltasi in orario extra scolastico, nella gara di Robot Soccer, ovvero robot utilizzati ...I concorrenti si sono sfidate a colpi di alta tecnologia, in virtù anche di una fase impegnativa di training svoltasi in orario extra scolastico, nella gara di Robot Soccer, ovvero robot utilizzati ...