Willy Monteiro, oggi attesa la sentenza. Gabriele Bianchi in aula: «Non sono in grado di picchiare così» (Di giovedì 26 maggio 2022) «Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa». Ha preso la parola in questi termini, davanti alla Corte d'Assise di Frosinone che proprio oggi potrebbe decidere della sua richiesta di condanna, Gabriele Bianchi, accusato, insieme ad altre tre persone tra cui il fratello Marco, dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte a Colleferro nel settembre del 2020. Per i fratelli Bianchi, la procura di Velletri ha sollecitato l'ergastolo escludendo anche le attenuanti generiche, visti i precedenti penali, per gli altri, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, la richiesta è di 24 anni di carcere.

