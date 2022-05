Uomini e Donne, l’ennesimo sgarbo di Gianni Sperti a Isabella Ricci (Di giovedì 26 maggio 2022) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, come ospiti in studio c’erano gli ex protagonisti del trono over Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala, fidanzatisi qualche mese fa. Oggi la coppia convive e Gianni Sperti ha dichiarato, piacevolmente sorpreso, di aver preso un granchio, perché convinto che tra i due fuori dallo studio di Uomini e Donne sarebbe durata poco. L’opinionista quindi si è scusato e ha ammesso di aver sbagliato. Una cosa che non solo non ha mai fatto con Isabella Ricci, che anzi ha criticato fino alla fine, dichiarando che col senno di poi avrebbe messo in dubbio ugualmente la sua sincerità, ma anzi ha sempre evitato accuratamente di menzionare, anche quando la Ricci è stata ospite a ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 26 maggio 2022) Nell’ultima puntata diandata in onda su Canale 5, come ospiti in studio c’erano gli ex protagonisti del trono over Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala, fidanzatisi qualche mese fa. Oggi la coppia convive eha dichiarato, piacevolmente sorpreso, di aver preso un granchio, perché convinto che tra i due fuori dallo studio disarebbe durata poco. L’opinionista quindi si è scusato e ha ammesso di aver sbagliato. Una cosa che non solo non ha mai fatto con, che anzi ha criticato fino alla fine, dichiarando che col senno di poi avrebbe messo in dubbio ugualmente la sua sincerità, ma anzi ha sempre evitato accuratamente di menzionare, anche quando laè stata ospite a ...

