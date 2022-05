Una Vita | anticipazioni 26 maggio 2022 | Aurelio fa una proposta a Fausto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 26 maggio 2022)farà unairrinunciabile a. Il Quesada, come si evince dalledella puntata Unain onda il 26, proporrà all'anarchico di collaborare con lui. Poi, svelerà a Genoveva che presto ci sarà un attentato dal quale potrebbe trarre vantaggio. Lei, intanto, presserà Natalia affinché seduca Felipe. Intanto, Carmen e Rosina inaugureranno il ristorante. Infine, Alodia temerà di diventare lo zimbello del quartiere per via della gravidanza.Una26propone adi collaborare con luivorrà sapere da Soledad a cosa le serva la dinamite, ma lei rifiuterà di ...