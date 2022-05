Ultime Notizie – Superminimo in busta paga | assorbibile e non | cos’è e come funziona

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilè tra le varie componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti che può incrementare, anche notevolmente, l’importo dellamensile.e non, che? E? In Italia i livelli retributivi sono sempre stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale, aziendale o individuale, soltanto nel loro ammontare minimo ricorda laleggepertutti.it Questo beneficio non dura per sempre, a meno che le parti non lo abbiano cristallizzato prevedendolo espressamenteaumento permanente: ma è un caso piuttosto raro. Nella maggior parte dei casi, ilè destinato a essere assorbito dalle successive variazioni stipendiali, ...