Ultime Notizie – Lutto per i Depeche Mode (Di giovedì 26 maggio 2022) Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode, è morto all'età di 60 anni. Fletcher è stato uno dei fondatori della band alla fine degli anni '70: con Martin Gore e Vince Clarke ha formato la base del gruppo a cui si è aggiunto il cantante Dave Gahan.

