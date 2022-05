Ultime Notizie – E’ morto Ray Liotta, l’attore aveva 67 anni (Di giovedì 26 maggio 2022) E’ morto Ray Liotta. l’attore aveva 67 anni. Ad annunciare il decesso è Deadline. Liotta, uno dei protagonisti di Goodfellas diretto da Martin Scorsese, sarebbe morto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per girare il film Dangerous Waters. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) E’Ray67. Ad annunciare il decesso è Deadline., uno dei protagonisti di Goodfellas diretto da Martin Scorsese, sarebbenel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per girare il film Dangerous Waters. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

