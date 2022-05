Ultime Notizie – De Mita contro Renzi | lo scontro in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) “Credo sia irrecuperabile perché ha una tale consapevolezza di sé che non vede limiti alla sua arroganza”. Ciriaco Deaveva chiuso così, nel 2016 sul Tg La7, il confronto tv con Matteosul referendum costituzionale, segnando in qualche modo punto partita e inin una delleapparizioni televisive. Un botta e risposta vivacissimo per quella che sarebbe stata l’ultima battaglia politica (vinta) del leone Dc, in cui l’allora presidente del Consiglio e promotore del referendum, pur non risparmiando stilettate, non era riuscito ad avere l’ultima parola. Diversi gli scambi accesi tra i due durante il dibattito: “Presidente io non ho esperienza parlamentare”, stava dicendoin quella che voleva essere la premessa di un ragionamento ma Deera andato subito ...