Ucraina: Conte, 'sforzi diplomatici siano sempre più intensi, guerra fa male a tutti' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Su guerra in Ucraina "noi dobbiamo augurarci che gli sforzi diplomatici siano sempre più intensi e vadano sempre avanti. L'Italia sta dando il suo contributo, anche specifico, che è ben accetto e ben condivisibile, se poi altri Paesi hanno anche delle proposte che vengono giudicate anche più accette, bé vanno bene tutte. L'importante è arrivare a una soluzione". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un incontro elettorale a Riccione dove ha dato inizio oggi al suo tour elettorale. "L'Italia sta facendo il suo - riconosce l'ex premier - l'importante è che gli sforzi diplomatici siano costanti, siano continui e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Suin"noi dobbiamo augurarci che glipiùe vadanoavanti. L'Italia sta dando il suo contributo, anche specifico, che è ben accetto e ben condivisibile, se poi altri Paesi hanno anche delle proposte che vengono giudicate anche più accette, bé vanno bene tutte. L'importante è arrivare a una soluzione". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, a margine di un incontro elettorale a Riccione dove ha dato inizio oggi al suo tour elettorale. "L'Italia sta facendo il suo - riconosce l'ex premier - l'importante è che glicostanti,continui e ...

