Traffico Roma del 26-05-2022 ore 15:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani a nord della capitale per incidente code sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e via di Santa Cornelia verso Settevene incidenti anche in città disagi al Traffico su via Cristoforo Colombo altezza via Palos in via Blaserna incrocio con Lungotevere di Pietra Papa Lungotevere Marzio nei pressi di Ponte Cavour con il Traffico sulla Tangenziale Est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni code per lavori su via Pontina in entrambi i sensi in prossimità del cantiere di Castel di Decima Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti a tratti Code in carreggiata interna tra Flamini e Salaria e poi in esterna tra la Roma Fiumicino e via Ardeatina è più avanti tra Casilina e Tiburtina per festeggiare la vittoria della finale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani a nord della capitale per incidente code sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e via di Santa Cornelia verso Settevene incidenti anche in città disagi alsu via Cristoforo Colombo altezza via Palos in via Blaserna incrocio con Lungotevere di Pietra Papa Lungotevere Marzio nei pressi di Ponte Cavour con ilsulla Tangenziale Est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni code per lavori su via Pontina in entrambi i sensi in prossimità del cantiere di Castel di Decima Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti a tratti Code in carreggiata interna tra Flamini e Salaria e poi in esterna tra laFiumicino e via Ardeatina è più avanti tra Casilina e Tiburtina per festeggiare la vittoria della finale ...

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 5 km di coda e traffico sbloccato per mezzo pesante in fiamme (ora estito) al km 292… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 5 km di coda e traffico bloccato per mezzo pesante in fiamme al km 292 tra Firenze Sc… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 3 km di coda e traffico bloccato per mezzo pesante in fiamme al km 292 tra Firenze Sc… - sabiensabi : RT @_Nico_Piro_: Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, cantiere… -

