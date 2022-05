Stranger Things 4, quanti episodi sono (e che durata hanno?) (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo tre anni di attesa (la terza stagione risale al 2019, poi ci si è messa di mezzo la pandemia), Stranger Things 4 è pronto ad entusiasmare il pubblico di ogni angolo del mondo che si è appassionato alle avventure sovrannaturali dei giovani protagonisti dell’immaginaria cittadina di Hawkins, nell’Indiana. L’uscita della quarta stagione è stata fissata da Netflix per il 27 maggio 2022. Ma da quanti episodi è composto Stranger Things 4? In tutto, la stagione è composta da nove episodi, ma Netflix ha deciso di distribuirli in due volumi. Il primo, in uscita il 27 maggio, è composto dai primi sette episodi, mentre il secondo volume, composto dagli ultimi due episodi rimanenti, sarà disponibile dal 1° luglio. Per quanto riguarda la ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo tre anni di attesa (la terza stagione risale al 2019, poi ci si è messa di mezzo la pandemia),4 è pronto ad entusiasmare il pubblico di ogni angolo del mondo che si è appassionato alle avventure sovrannaturali dei giovani protagonisti dell’immaginaria cittadina di Hawkins, nell’Indiana. L’uscita della quarta stagione è stata fissata da Netflix per il 27 maggio 2022. Ma daè composto4? In tutto, la stagione è composta da nove, ma Netflix ha deciso di distribuirli in due volumi. Il primo, in uscita il 27 maggio, è composto dai primi sette, mentre il secondo volume, composto dagli ultimi duerimanenti, sarà disponibile dal 1° luglio. Per quanto riguarda la ...

Advertising

NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - httpmizs : DOMANI ESCE LA NUOVA STAGIONE DI STRANGER THINGS E MIO CUGINO NON HA ANCORA AGGIORNATO NETFLIX LUI X SEMPRE SULLA MIA LISTA NERA - mou__mat : rewatch delle prime tre stagioni di Stranger Things completato in tre giorni - lovvstark : vi giuro non vedo l’ora che sia domani per guardare stranger things mi mancano tutti troppo -