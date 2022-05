Stragi di massa, perché non è solo colpa delle armi e dei Repubblicani (Di giovedì 26 maggio 2022) Robb Elementary School, Uvalde, Texas, Salvador Ramos, un diciottenne con evidenti problemi psicologici (fra cui l’autolesionismo), si barrica in una classe. È armato con due fucili regolarmente acquistati al suo compleanno della maggiore età. A casa aveva già sparato alla nonna che aveva cercato di fermarlo. A scuola trucida 21 persone, due adulti e diciannove InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 26 maggio 2022) Robb Elementary School, Uvalde, Texas, Salvador Ramos, un diciottenne con evidenti problemi psicologici (fra cui l’autolesionismo), si barrica in una classe. È armato con due fucili regolarmente acquistati al suo compleanno della maggiore età. A casa aveva già sparato alla nonna che aveva cercato di fermarlo. A scuola trucida 21 persone, due adulti e diciannove InsideOver.

Nero_Tulip : Solitudine più armi a gogò uguale stragi di massa. (Negli Stati Uniti un millennial su cinque dice di non avere nea… - Una_Gioia_Mai : X: come pensate di risolvere le stragi nelle scuole? Americani: armando gli insegnanti. X: come pensate di contener… - lautarismo1981 : @marioadinolfi Quando si mettono in relazione armi in mano a 15enni usate per fare stragi di coetanei nelle scuole… - SmartCity4Italy : Sparatorie di massa, negli #USA già 198 nel 2022, con una media di circa 10 attacchi a settimana. I dati provengono… - Floritmassimil1 : RT @lautarismo1981: @marioadinolfi Quando si mettono in relazione armi in mano a 15enni usate per fare stragi di coetanei nelle scuole con… -