Roma, due tifosi accoltellati durante i festeggiamenti: un altro pestato a calci e pugni (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma. Una partita entusiasmante, infiammata, accesa. Una vittoria meritata. Ma, purtroppo come spesso accade, le tifoserie non lasciano mai i loro rancori sugli spalti, e li portano fuori, durante i festeggiamenti. Aggressioni a Roma dopo la partita Nella serata di ieri, 27 maggio, alla fine della partita dell'Europa conference league, due giovani sono stai accoltellati e un altro pestato intorno alla mezzanotte, mentre tutta l'attenzione dei cittadini era posta sulla vittoria della Roma. Le aggressioni sono avvenute nel quartiere Flaminio vicino al lungotevere e allo stadio, poco meno di un chilometro di strada a separarle, tra viale della Vignola e piazzale delle Belle Arti.

