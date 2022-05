Ray Liotta morto | addio all’attore cult di Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese | aveva 67 anni

(Di giovedì 26 maggio 2022) Una faccia d’angelo ma anche un po’ da schiaffi. Ray67. Noto soprattutto per un ruolo clamoroso che lo rese celebre in tutto il mondo, Henry Hill, protagonista didi(1990),è deceduto nel sonno mentre si trovava in una stanza d’albergo nella Repubblica Dominicana dove stava interpretando un film, Dangerous Waters. Ed è proprio quell’Henry Hill, gangster euforico e ghignante ma contemporaneamente fragile, in trio con i colleghi sanguinari Robert De Niro e Joe Pesci, a rendere paradigmatica una carriera variegata nei ruoli ma mai eccessiva nei risultati.voleva girare un lungo trailer adrenalinico di tre ore modello mafia ...

cinemathequefr : Ray Liotta, 1954-2022. Immense tristesse... - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Addio a #RayLiotta: l'attore aveva 67 anni - repubblica : È morto Ray Liotta, indimenticabile interprete di 'Quei bravi ragazzi' - mestruogeppetto : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Addio a #RayLiotta: l'attore aveva 67 anni - 13zico : RT @Piotrek1988: Tommy Vercetti ?? -

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa del grande attore protagonista di pellicole memorabili come 'Goodfellas' ('Quei bravi ragazzi'), diretto da Martin Scorsese o 'Qualcosa di travolgente' ...Jacy Nittolo, chi è la fidanzata diLa notizia della morte di, celebre attore noto per pellicole come Quei bravi ragazzi, accende i riflettori sulla sua vita privata. La vita della star hollywoodiana è stata ...Una notizia che nessuno si sarebbe aspettato: Ray Liotta è morto nelle scorse ore a soli 67 anni. L’attore, noto soprattutto per il film del 1990 Quei bravi ragazzi, con la regia di Martin ...Ray Liotta, grande attore nonché interprete di Tommy Vercetti, protagonista di GTA: Vice City, è morto all'età di 67 anni.. Ray Liotta, celebre attore che annovera nella carriera parti principali in ...