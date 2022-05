Premio Accademia del Profumo 2022: tutti i vincitori degli Oscar delle fragranze (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli attori di Hollywood non rivelano quasi mai il Profumo che indossano. Forse mantengono il segreto per non compromettersi, nell’attesa di diventare presto il volto di un nuovo jus nella sua campagna pubblicitaria. Meglio, dunque, accendere i riflettori sulle fragranze stesse. Come hanno fatto ieri sera Accademia Del Profumo e il suo presidente Ambra Martone, con una serata da Oscar presso il Cinema Odeon, in pieno centro a Milano, durante la quale sono stati assegnati i premi alle creazioni olfattive più originali dell’anno. Ad aggiudicarsi il titolo più ambito sono stati Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Eau de Parfum e Dior Sauvage Elixir. Rispettivamente decretati Miglior Profumo Femminile e Miglior Profumo Maschile dell’Anno. Il primo con un inconfondibile ... Leggi su amica (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli attori di Hollywood non rivelano quasi mai ilche indossano. Forse mantengono il segreto per non compromettersi, nell’attesa di diventare presto il volto di un nuovo jus nella sua campagna pubblicitaria. Meglio, dunque, accendere i riflettori sullestesse. Come hanno fatto ieri seraDele il suo presidente Ambra Martone, con una serata dapresso il Cinema Odeon, in pieno centro a Milano, durante la quale sono stati assegnati i premi alle creazioni olfattive più originali dell’anno. Ad aggiudicarsi il titolo più ambito sono stati Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Eau de Parfum e Dior Sauvage Elixir. Rispettivamente decretati MigliorFemminile e MigliorMaschile dell’Anno. Il primo con un inconfondibile ...

