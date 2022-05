Orsi | Oliva e Passaretti a Radio Marte su Roma e Napoli

(Di giovedì 26 maggio 2022) Anel corso di “Sport Live” ? intervenuto Nando, allenatore “Non si possono paragonare le stagioni di, avevano obiettivi diversi e li hanno raggiungi entrambi. Hanno fatto il loro cammino, ilha il rimpianto di non aver approfittato dell’occasione per poter vincere. Fare la Champions League è un privilegio, ilsono tanti anni che gioca le coppe ed alza il proprio livello europeo. È ovvio che è bello alzare un trofeo, però, ognuno deve essere contento degli obiettivi raggiunti. Tutti i trofei sono importanti, ci vuole mentalità e bisogna vedere nei prossimi anni quante squadre italiane vinceranno la Conference”. Anel corso di ...

Advertising

PianetAzzurro

... sensoriali e nutrizionali dell'olio extravergine d'italiano in quanto alimento ricco di ... Co - I: Francesca Ravera, Eva Santini CNR - ICMATE, Co - I: Luigi Cristofolini, Davide, Valentina ......Bosso Concetta Di Natale Maria Dell'Arco Borrelli Fabiana Reale Manuela Sommantico Filippa...Maio Dario Formicola Luigi Forte Michele Macrino Vezio Marchetti Ylenia Morra Ciro Nocerino Rosa... Gli interventi di Nando Orsi, Patrizio Oliva e Saverio Passaretti a Radio Marte A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” intervenuto Patrizio Oliva, pugile napoletano “Napoli e Roma sono due visioni completamente diverse, non esiste mettere le due stagioni a paragone. Non ...