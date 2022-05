Nainggolan fa chiarezza sul futuro | «Tornei a Cagliari anche a piedi ma…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole didopo che negli ultimi giorni sono rimbalzate le sue voci di un possibile ritorno aL’ex centrocampista delRadjainterviene ai microfoni di Radiolina per parlare del suo passato madel suoviste le voci che lo rivorrebbero in rossoblù. Di seguito le sue parole.– «L’anno scorso è stata una salvezza bella e difficile, conosco bene il gruppo. Quest’anno sono pochi i nuovi, è un gruppo spettacolare e mi sembra strano essere retrocessi. Vedendo la Salenitana perdere non ho visto nessuna differenza nel. Conosco Agostini e ha messo tutto, i giocatori dovevano fare di più. Magari pensavano che il Venezia già retrocesso non giocasse. Ho parlato con un amico e mi disse: ...