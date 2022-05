Monza-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming finale Playoff Serie B 2021/2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Monza-Pisa, match valevole per la finale di andata dei Playoff del campionato italiano di Serie B 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo. SEGUI LA diretta TESTUALE PROGRAMMA e TELECRONISTI REGOLAMENTO SITO Serie B SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per ladi andeidel campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsaverso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA e TELECRONISTI REGOLAMENTO SITOB SportFace.

