Milan, non si può vivere di rendita. Serve un segnale forte dalla proprietà: Leao blindato e acquisti all'altezza (Di giovedì 26 maggio 2022) Passata la festa, stavolta non è gabbato lo santo secondo un antico proverbio. Nessuno, infatti, dimentica i meriti del Milan, né... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 maggio 2022) Passata la festa, stavolta non è gabbato lo santo secondo un antico proverbio. Nessuno, infatti, dimentica i meriti del, né...

Advertising

DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - AntoVitiello : Giocare sei mesi senza un legamento... non penso sia umano #Ibrahimovic A 40 anni ha combattuto dolore e sofferenz… - AntoVitiello : #Kjaer torna in nazionale, non giocherà ma sarà con la squadra danese. 'Sono orgoglioso, lo scudetto con il #Milan… - lucafer47756328 : RT @losqualosaltato: Squadre italiane che hanno vinto una competizione europea negli ultimi 25 anni. Inter, Milan, Lazio, Roma, Parma. Dire… - YasuoGandalfava : @luciano_sisio57 @DiegoAlberti17 @DiMarzio @Ibra_official Lo sai che noi a voi abbiamo fatto fare 4 punti mentre al… -