Meghan Markle: momenti di paura per lei, purtroppo è successo (Di giovedì 26 maggio 2022) Attimi di paura per la duchessa di Sussex, Meghan Markle: il padre è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. momenti di grande tensione per la Duchessa di Sussex: il padre di Meghan Markle è stato ricoverato in ospedale. Thomas Markle ha avuto un ictus: quando ha avuto il malore era in compagnia del figlio, L'articolo proviene da Leggilo.org.

