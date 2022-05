"Mano nella mano con lui": il gesto di Kate Middleton che imbarazza William davanti a tutti | Guarda (Di giovedì 26 maggio 2022) Il principe William ha dovuto fare i conti con l'imbarazzo. Un gesto di Tom Cruise alla prima di Top Gun: Maverick, ha messo in ombra l'erede altrono di Inghilterra davanti agli occhi della moglie. Durante il red carpet della prima, Kate avrebbe "fulminato" l'attore americano. Tom Cruise infatti si sarebbe lasciato andare a un'attenzione particolare per la duchessa aiutandola a salire le scale prendendola per la mano. Un gesto che secondo alcuni è stato da vero galantuomo, ma che di fatto ha gelato il principe , poco abituato a "condividere" la moglie nelle uscite pubbliche. Il gesto cavalleresco di Tom Cruise ha comunque imbarazzato il principe che non ha risparmiato qualche occhiataccia all'attore. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Il principeha dovuto fare i conti con l'imbarazzo. Undi Tom Cruise alla prima di Top Gun: Maverick, ha messo in ombra l'erede altrono di Inghilterraagli occhi della moglie. Durante il red carpet della prima,avrebbe "fulminato" l'attore americano. Tom Cruise infatti si sarebbe lasciato andare a un'attenzione particolare per la duchessa aiutandola a salire le scale prendendola per la. Unche secondo alcuni è stato da vero galantuomo, ma che di fatto ha gelato il principe , poco abituato a "condividere" la moglie nelle uscite pubbliche. Ilcavalleresco di Tom Cruise ha comunqueto il principe che non ha risparmiato qualche occhiataccia all'attore. ...

