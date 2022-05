LIVE Sonego-Sousa 7-6 6-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista anche il secondo set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Intelligente il passante con il rovescio tagliato, propedeutico alla chiusura con il dritto per l’azzurro. 2-0 Game Sonego. Con il dritto Lorenzo va a prendersi il game pulendo la riga. 40-15 ACE Sonego, che si procura due palle del 2-0. 30-15 Di poco out il dritto in contro balzo di Sonego. 30-0 Servizio vincente al centro dell’azzurro. 15-0 Perfetto Lorenzo, che guadagna campo con il dritto e chiude con la volèe. 1-0 Break Sonego!!! Altro missile di dritto in contropiede che pizzica la riga. Sousa guarda sconsolato il suo angolo. 40-AD Palla break Sonego. Il piemontese approfitta della porzione di campo lasciata sguarnita da Sousa, giocando un dritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Intelligente il passante con il rovescio tagliato, propedeutico alla chiusura con il dritto per. 2-0 Game. Con il dritto Lorenzo va a prendersi il game pulendo la riga. 40-15 ACE, che si procura due palle del 2-0. 30-15 Di poco out il dritto in contro balzo di. 30-0 Servizio vincente al centro del. 15-0 Perfetto Lorenzo, che guadagna campo con il dritto e chiude con la volèe. 1-0 Break!!! Altro missile di dritto in contropiede che pizzica la riga.guarda sconsolato il suo angolo. 40-AD Palla break. Il piemontese approfitta della porzione di campo lasciata sguarnita da, giocando un dritto ...

