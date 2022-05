Lazio, approvata la legge per i diritti delle persone con disabilità (Di giovedì 26 maggio 2022) Finalmente, dopo tre anni di lavoro, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge per la “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”. Un traguardo che aspettavano in molti il quale, grazie allo stanziamento di 5,5 milioni per il triennio 2022/2024, ha l’obiettivo di risolvere tantissime situazioni di disagio. Saranno messe in campo iniziative per la promozione occupazionale, l’integrazione scolastica, l’accesso allo sport e ai traporti e un intenso piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Una vittoria per chi, ogni giorno, deve combattere una sfida dopo l’altra. Leggi anche: Isola Del Liri, Comitato Paralimpico per sostenere la disabilità La legge La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Finalmente, dopo tre anni di lavoro, il Consiglio regionale delha approvato laper la “Promozionepolitiche a favore deicon”. Un traguardo che aspettavano in molti il quale, grazie allo stanziamento di 5,5 milioni per il triennio 2022/2024, ha l’obiettivo di risolvere tantissime situazioni di disagio. Saranno messe in campo iniziative per la promozione occupazionale, l’integrazione scolastica, l’accesso allo sport e ai traporti e un intenso piano di eliminazionebarriere architettoniche. Una vittoria per chi, ogni giorno, deve combattere una sfida dopo l’altra. Leggi anche: Isola Del Liri, Comitato Paralimpico per sostenere laLaLa ...

Advertising

CorriereCitta : Lazio, approvata la legge per i diritti delle persone con disabilità - OrticaWeb : REGIONE LAZIO. APPROVATA LEGGE SU DISABILITÀ - LavoroLazio_com : Consiglio Lazio: approvata legge per i diritti delle persone con disabilità Il Consiglio regionale del Lazio ha ap… - rietin_vetrina : Consiglio del Lazio, approvata Legge per i diritti delle persone con disabilità - tusciatimes : Consiglio Lazio, approvata legge per i diritti delle persone con disabilità - -