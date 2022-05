La legge sulla pena di morte in Bielorussia è un affronto ai diritti umani

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 26 maggio 2022) La settimana scorsaha introdotto ladiper il reato di pianificazione di atti terroristici. Svetlana Tikhanovskaya, che guida l’opposizione al presidente Alexander Lukashenko e in questo momento si trova in esilio in Lituania, è sotto processo in contumacia proprio per questo reato. E lo stesso vale per molti altri oppositori dell’uomo forte di Minsk. Migliaia di attivisti sono stati arrestati o sono fuggiti in esilio dopo la repressione delle manifestazioni di massa contro la rielezione, fraudolenta, di Lukashenko nell’estate del 2020 e il loro destino ora è a rischio. Il Capo di Stato, anche grazie all’aiuto di Mosca, ha resistito al cambiamento e ha consolidato il proprio potere ultra ventennale. Minsk, infatti, è cambiata molto poco dai tempi dell’Unione Sovietica e ha conservato un sistema politico ...