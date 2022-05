Incentivi 2022 - subito click day: in poche ore "bruciati" 135 milioni (Di giovedì 26 maggio 2022) Le prenotazioni degli Incentivi 2022 sono iniziate il 25 maggio alle 10 e in poco più di 10 ore il mercato ha assorbito 135 milioni dei 650 stanziati dal governo per il 2022. Nel giro di un attimo, sono stati letteralmente "bruciati" i 10 milioni disponibili, previa rottamazione, su ciclomotori e motocicli con motore termico, e quasi 100 milioni dei 170 allocati sulle auto con motore termico con emissioni di anidride carbonica comprese tra 61 e 135 g/km. Alle 20 di ieri sera ne restavano appena 71,5. click day. Insomma, il temuto click day, quantomeno su alcuni degli specifici fondi istituiti dal governo, si è puntualmente verificato. E c'è già chi teme un precocissimo esaurimento delle risorse stanziate, quantomeno sulle auto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 maggio 2022) Le prenotazioni deglisono iniziate il 25 maggio alle 10 e in poco più di 10 ore il mercato ha assorbito 135dei 650 stanziati dal governo per il. Nel giro di un attimo, sono stati letteralmente "" i 10disponibili, previa rottamazione, su ciclomotori e motocicli con motore termico, e quasi 100dei 170 allocati sulle auto con motore termico con emissioni di anidride carbonica comprese tra 61 e 135 g/km. Alle 20 di ieri sera ne restavano appena 71,5.day. Insomma, il temutoday, quantomeno su alcuni degli specifici fondi istituiti dal governo, si è puntualmente verificato. E c'è già chi teme un precocissimo esaurimento delle risorse stanziate, quantomeno sulle auto ...

Advertising

PisMilano : RT @rbonacina: Collocamento disabili, il Fondo incentivi non funziona - dottprezioso : RT @motus_e: Vedi l'intervista su @Agenzia_Ansa al nostro segretario generale agli @automotivedday per fare il punto su #mobilitàelettrica,… - motus_e : Vedi l'intervista su @Agenzia_Ansa al nostro segretario generale agli @automotivedday per fare il punto su… - altalex : ?? Delega #ContrattiPubblici, Decreto riaperture, D.Lgs. casellari giudiziali (ECRIS), Decreto aiuti, ddl delega sug… - FedSolidarieta : Collocamento disabili, il Fondo incentivi non funziona @VITAnonprofit -